На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки ВСУ

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в норме. RT на русском

«На данный момент на станции все в порядке. Станция, как и прежде, не работает. Все шесть энергоблоков находятся в состоянии холодных останов. Что касается градировки, то пожар был ночью потушен. Угрозы повторного возгорания не было. <…> Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме, в рамках природных значений», - сказала Яшина. На уточняющий вопрос ведущей о том, действительно ли населению, проживающему в непосредственной близости от ЗАЭС, не о чем волноваться, она сказала: «Совершенно верно». ТАСС

11 августа нефункционирующая градирня Запорожской АЭС была атакована с помощью дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева. Газета.Ru