На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки ВСУ

Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в норме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.

«Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и в рамках природных значений», — сказала она.

Яшина подчеркнула, что оснований для волнения у населения нет. При этом она подчеркнула, что гарантией безопасности ЗАЭС является прекращение боевых действий в зоне расположения станции. Директор подчеркнула, что ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие.

Украинские военные нанесли удар по объекту охладительных систем Запорожской АЭС в воскресенье, 11 августа. После этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отсутствии радиационного заражения в Энергодаре и на ЗАЭС. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также сообщил, что сотрудники МЧС ликвидируют очаги возгорания.