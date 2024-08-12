Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области обернется провалом, у нее нет перспектив. Об этом написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

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«Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — написал он.

Он добавил, что США используют Украину в качестве объекта для ослабления России. По его словам, Украина с фанатизмом выполняет все команды и теряет сотни тысяч людей.

Ранее российский генерал съездил в Курскую область и раскритиковал возведенную там линию обороны. Он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия госграницы всем необходимым.

До этого стало известно, что украинские диверсанты при поддержке танков попытались прорваться под Белгородом. Власти Белгородской области на фоне боев объявили эвакуацию из Краснояружского района.