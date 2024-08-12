KP.RU рассказало подробности спасения военкора Поддубного

Издание KP.RU рассказало подробности спасения военкора ВГТРК Евгения Поддубного во время атаки ВСУ на Курскую область.

7 августа Поддубный получил тяжелые ранения, когда по его машине ударил украинский дрон.

Горящий автомобиль военкора увидел Сергей, который ехал в Суджу, чтобы вывезти оттуда своих родственников. Из машины, лежащей в кювете, к нему вышел окровавленный мужчина.

- Живой? - спросил его Сергей. - Довези до больницы, - попросил тот.

Его лицо в крови, спина обгорела, на руках были ожоги.

Сергей достал аптечку и перебинтовал голову Поддубного. От обезболивающего он отказался.

Вторым спасителем Поддубного оказался Николай Рыльский. Он тоже пытался проехать в Суджу, чтобы спасти своих родителей. По дороге он попал под обстрел и решил развернуться обратно.

На дороге он увидел Сергея и Евгения. Он им предложил вместе выбираться, но Сергей отказался, сказав, что попробует проехать в Суджу.

"Я забрал Евгения, посадил на заднее сиденье, переднее подвинул, чтобы он на него облокотился", - вспоминает Николай.

По дороге он старался все время говорить с Евгением, чтобы тот не потерял сознание. Николай не узнал военкора и принял его за военного.

"Говорю - как это случилось, что произошло? Он отвечает - ничего не помню, ничего не помню", - рассказал Николай.

Так они доехали до блокпоста, и Николай передал Евгения медикам. Они нашли документы пострадавшего и поняли, что это военкор Поддубный.

Он был в крови весь, обожженный, плохо разговаривал. Ему оказали первую помощь и повезли в областную больницу. По дороге Евгений попросил позвонить жене, чтобы сообщить, что он жив.

Также издание пишет, что в машине Евгений Поддубный был без бронежилета, и, может быть, именно это и позволило ему вывалиться из кабины и спастись. В настоящее время он находится на лечении в НИИ им.Склифосовского в Москве.