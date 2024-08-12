Российский военный одним выстрелом сбил FPV-дрон и спас товарищей

Российский военный сбил украинский FPV-дрон с одного выстрела из автомата и спас товарищей, которые ехали вместе с ним в кузове грузовика, пишет НТВ.

На кадрах видно, как мужчина, увидев цель, с первого выстрела попал в нее и тем самым ликвидировал беспилотник, принадлежащий украинским боевикам. Где и когда снято видео, не сообщается.

Ранее стало известно, российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью.