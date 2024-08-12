Украинские войска заметили за рытьем окопов в Курской области

Вторгшиеся в Курскую область украинские войска планируют там остаться, сообщает Forbes. По данным журнала, военные Украины оборудуют окопы, ВС России также окапываются.

То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы закончили наступление. Это также не означает, что русские не могут контратаковать и оттеснить украинцев к границе. Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочная украинская оккупация части Курской области— на повестке дня, — говорится в публикации.

Ранее научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк в колонке для Sunday Times написал, что во время подготовки нападения на Курскую область Владимир Зеленский оказывал давление на генералов украинского Генштаба. По словам эксперта, «его отпечатки есть повсюду».

В США заявили о дилемме для Киева из-за атаки на Курскую область

Один из высокопоставленных источников в украинском Минобороны ранее заявил газете The Times, что Россия готовит «агрессивный» и «грандиозный» ответ на недавние атаки украинских военных в Курской области. По его словам, это могут быть массированные ракетные удары по правительственным зданиям.