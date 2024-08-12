Российский военный сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с одного выстрела из автомата и спас товарищей, которые ехали вместе с ним в кузове грузовика.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что атака была отбита во время движения грузовика. Инцидент попал на видео, однако неизвестно, в каком месте и когда оно было снято, передает RT.

До этого глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизации в России в связи с атакой Вооруженных сил Украины на приграничные территории страны не будет. Он отметил, что «бойцов на фронте хватает».

Министерство иностранных дел Китая прокомментировал попытку вторжения ВСУ в Курскую область Оно также призвало соблюдать «три принципа» охлаждения ситуации: не допускать распространения боевых действий вовне, а также эскалации конфликта и усиления огня.

Стало известно, что добровольная народная дружина оказала большую поддержку в стабилизации ситуации и обеспечении безопасности в Курской области. Уточняется, что солдаты российской армии и спецслужбы делают все, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.