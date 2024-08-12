СМИ: флот ВМС США находится в худшем состоянии за последние 25 лет

Состояние кораблей Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов находится в худшем состоянии за последние 25 лет, отрасль испытывает нехватку рабочей силы. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на эксперта в Бюджетном управлении Конгресса Эрика Лабса.

По его оценкам, верфи испытывают трудности с наймом и удержанием сотрудников. Defense News подчеркнул, что нехватка рабочей силы - одна из множества проблем, которые уже привели к задержкам в строительстве и обслуживании военных судов.

По словам Лабса, отрасль к настоящему моменту находится "в ужасном состоянии и худшем за четверть века".

"Я не вижу быстрого и легкого способа преодолеть эту проблему", - приводит Defense News его слова.

Журнал добавил, что хотя американская компания Marinette Marine уже заключила контракт на строительство шести фрегатов с управляемыми ракетами и возможностью выпуска еще четырех, компания сможет строить только один фрегат в год из-за недостаточного числа работников на верфях.

Другой проблемой, с которой сталкивается отрасль кораблестроения, Defense News назвал "неопределенность финансирования", что привело к "нарушению хода строительства военных судов и торможения долгосрочных инвестиций".

"Мы годами сталкивались с непоследовательными планами судостроения, - сказал президент торговой ассоциации "Совет судостроителей Америки" (Shipbuilders Council of America) Мэттью Пакстон. - Когда мы наконец начали наращивать темпы [строительства], ВМС были шокированы тем, что мы потеряли часть нашей рабочей силы".

17 апреля председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс заявил, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) превосходят ВМС США и такая же ситуация может вскоре сложиться в сфере ВВС и космоса.