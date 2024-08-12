Гибель танка ВСУ на мине вызвала взрыв эмоций у российских операторов БПЛА

Наблюдая гибель украинского танка в подстроенной ему ловушке, российские операторы БПЛА кричали, как на стадионе после победного гола. Крайне эмоциональные кадры опубликовал проект WarGonzo.

- Давай! 45 процентов [заряда в коптере], я подожду тебя, - приговаривает оператор разведывательного БПЛА, наблюдая за украинским танком, который движется по лесной дороге. - Сейчас будет вкусно...

Танк все едет и едет, терпение у наблюдателей на исходе. Наконец, украинская машина скрывается в огненной вспышке. На российском пункте наблюдения - радостный крик.

- Наконец-то! на ТМочке, - ласково произносит военный за кадром.

Другой кричит в рацию: "Все, отбой, отбой!" Видимо, на случай, если мины не сработают, у российских военных был заготовлен запасной вариант.

Запечатленная на видео история произошла на горловском направлении в ДНР. На танк в кадре охотились давно. Наконец, вычислили маршрут его перемещений и инженеры батальона "Лавина" 132-й бригады установили на пути противотанковые мины.

"ТМочка" - советская/российская противотанковая мина ТМ-62, содержащая восемь килограммов тротила. Наезд на нее гарантированно останавливает любую бронетехнику, а в большинстве случае и уничтожает ее. На СВО российские штурмовики также приспособили ТМ для уничтожения вражеских укреплений, забрасывая мины в двери и амбразуры.