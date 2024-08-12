Российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны. Парламентарий отправился в регион и увидел все своими глазами, о чем написал в Telegram-канале.

По словам Гурулева, целью его поездки в Курскую область было «забрать оттуда стариков».

Депутат рассказал, что минные поля в регионе оборудуются плохо, — они без огневого прикрытия не дают эффекта. Он задался вопросом, кто придумал, установить защиту именно таким образом.

Гурулев также заявил, что в Курской области не могли не знать о появлении солдат и техники Вооруженных сил Украины в приграничной зоне. В этой связи генерал указал на некачественное обеспечение группировки прикрытия российской границы всем необходимым.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.