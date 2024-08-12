Украинским подразделениям, которые активизировались на границе Белгородской области, пока не удалось проникнуть на российскую территорию, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, в эти минуты ВСУ атакуют пограничный переход «Колотиловка» в Краснояружском районе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В эти минуты идет атака на погранпереход «Колотиловка» в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию. Все по классике: долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию, — написал он.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что на границе Краснояружского района отмечается активность ВСУ. Он проинформировал, что в связи с растущей угрозой началось перемещение людей на более безопасные территории. Этим на местах занимаются заместители и советники Гладкова, начальники управления и руководство администрации. Он пообещал, что вскоре к ним присоединится.

В Белгороде при обстреле ВСУ за сутки повреждены 54 квартиры

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурными средствами ПВО над Россией в ночь на 12 августа было уничтожено 18 беспилотников самолетного типа. Отмечается, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать три российских региона: Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.