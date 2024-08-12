Делегации 83 стран примут участие в форуме «Армия-2024»

Участие в форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа в подмосковной Кубинке, примут делегации 83 государств, 39 из которых возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генштабов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В мероприятии также участвуют представители более 120 иностранных компаний. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса сформировали Белоруссия, Иран, Индия и Китай.

«Форум "Армия" в очередной раз объединит на своих полях представителей российских и иностранных вооруженных сил, а также позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи», — подчеркнули в ведомстве.

Статическая экспозиция формировалась с учетом опыта проведения спецоперации на Украине. В общей сложности в ней примут участие более 1 тысячи отечественных и зарубежных предприятий, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде образцов, макетов и рекламно-информационных материалов. На открытых площадках подмосковного парка «Патриот» сформирована выставка техники из запасов Минобороны РФ.