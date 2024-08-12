Группировка украинских сил между Дзержинском (украинское название - Торецк) и поселком Новгородское (украинское название - Нью-Йорк) попала в оперативное окружение. Об этом рассказал в эфире "Соловьев Life" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка [ВСУ], которая находится под постоянным огневым контролем", - сказал Кимаковский.

Кимаковский также добавил, что по всей линии боевого соприкосновения в регионе у российской армии есть существенные успехи. Наиболее он отметил покровское направление, в частности районы поселка Гродовка и города Новогродовка. Кроме того, вблизи населенного пункта Константиновка на угледарском направлении российские войска выровняли линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

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Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что украинские военнослужащие ушли с позиций на окраине поселка Гродовка.