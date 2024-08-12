Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри из-за ударов дронов ВСУ

Градирня Запорожской АЭС, где произошел пожар из-за ударов БПЛА, выгорела изнутри. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

© Российская Газета

""Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет", - пояснила она.

Яшина отметила, что сроки и возможность восстановления объекта станут понятны лишь после оценки ущерба.

По словам представителя станции, новых попыток атак территории и объектов ЗАЭС со стороны ВСУ ночью не было.

Украина атаковала район градирен Запорожской АЭС накануне вечером. Результатом ударов стал пожар, в результате которого внутренние конструкции градирни получили ущерб.

На самой станции назвали произошедшее "беспрецедентной угрозой". Там отметили, что полученные повреждения стали самыми серьезными за все время обстрелов со стороны Украины.

В МАГАТЭ сообщили, что эксперты организации "слышали взрывы и видели дым" на ЗАЭС.

Градирней называется устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком воздуха. Иногда их также называют охладительными башнями. Именно градирни являются одними из наиболее узнаваемых строений многих АЭС.