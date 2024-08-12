В России начался серийный выпуск ракет-носителей семейства "Ангара"

Производственное объединение "Полет" в Омске начало серийный выпуск ракет-носителей семейства "Ангара". Об этом сообщил ТАСС гендиректор государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

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"Сегодня мы можем говорить, что серийное производство ракет "Ангара" на нашем омском филиале началось", - заявил он.

По словам Варочко, в этом году "Полет" уже сдал свои изделия госзаказчику в рамках серийных контрактов.

Ранее сообщалось, что НПО Энергомаш успешно завершило испытания доводочных двигателей РД-191М для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М".

Сама ракета создается с перспективой запуска пилотируемых кораблей и должна стать основным средством выведения модулей Российской орбитальной станции на целевые орбиты.