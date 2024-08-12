В Ростехе указали на один недостаток трофейной техники НАТО

Замглавы Ростеха Владимир Артяков заявил, что американские танки Abrams и немецкие Leopard проигрывают российским танкам по показателю пригодности к ремонту. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью Артяков рассказал, что западные танки, ставшие трофеями российских военных, представляют интерес для экспертов «Ростеха». Особое внимание они уделяют танкам и боевым машинам пехоты. При этом он подчеркнул, что «ноу-хау» среди доступной трофейной военной техники НАТО нет.

«Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно. Отмечу, что западные разработчики смотрят на критерий "цена - качество - эффективность", но у них получается дороже», - сказал Артяков.

Замглавы госкорпорации отметил, что Abrams и Leopard проигрывают российским танкам в ремонтопригодности. Кроме того, у этих западных танков нет управляемого оружия. Артяков добавил, что у боевых машин пехоты Bradley неплохая динамическая защита, но она не может сравниться с новейшими российскими образцами.

США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года. Весной 2024-го появились сообщения, что ВСУ потеряли пять этих танков всего за два месяца из-за российских дронов.

Выставка трофейной техники возобновила работу в Центральном парке "Патриот"

В мае на Поклонной горе прошла выставка трофейной военной техники. Основную часть экспонатов составляла техника стран НАТО. Среди техники, потерянной ВСУ и попавшей на выставку, были танки Leopard 2 и Abrams, БМП Bradley, американский бронетранспортер М113 и бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff и различные специализированные бронемашины.