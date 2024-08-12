Замглавы "Ростеха": Танки Abrams и Leopard лишены управляемого оружия

Западные танки Abrams и Leopard по сравнению с отечественными машинами менее ремонтопригодны и не имеют управляемого оружия.

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"Все захваченные на СВО трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов Ростеха. Самыми любопытными образцами стали, конечно, танки и боевые машины пехоты", - рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель главы госкорпорации Владимир Артяков в кулуарах открывающегося в подмосковной Кубинке военно-технического форума "Армия-2024".

Динамическая защита БМП Bradley неплоха, но не дотягивает до новейших российских образцов, отметил Артяков.

В ходе специальной военной операции добычей российских военных, помимо американских и немецких танков и американской БМП, стали британские танки Challenger 2, немецкие боевые машины пехоты Marder, французские колесные танки, инженерная техника на базе Abrams, десятки разновидностей БТР и бронеавтомобилей, ствольная и реактивная артиллерия, зенитные комплексы.