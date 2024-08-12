В Госдуме оценили необходимость мобилизации из-за атак ВСУ на Курскую область

Никакой необходимости проводить новую волну мобилизации в России из-за ситуации в Курской области нет. Как сообщает Telegram-канал Shot, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на фронте хватает бойцов.

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Ранее аналогичным образом высказались коллеги Картаполова по оборонному комитету. Депутат Виктор Заварзин заявил, что цели провести мобилизацию не ставится, а у России достаточно сил для того, чтобы выполнять необходимые задачи. Еще один член комитета, Виктор Соболев, также говорил о том, что дополнительного призыва резервистов в армию «пока не будет».

Напомним, что 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. 11 августа Минобороны РФ сообщало, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 1350 военнослужащих и более 170 единиц бронетехники. Попытки новых прорывов в глубь России удается предотвращать, бои за освобождение занятых украинскими войсками населенных пунктов продолжаются.