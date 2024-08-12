В Госдуме оценили необходимость мобилизации из-за атак ВСУ на Курскую область
Никакой необходимости проводить новую волну мобилизации в России из-за ситуации в Курской области нет. Как сообщает Telegram-канал Shot, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на фронте хватает бойцов.
Ранее аналогичным образом высказались коллеги Картаполова по оборонному комитету. Депутат Виктор Заварзин заявил, что цели провести мобилизацию не ставится, а у России достаточно сил для того, чтобы выполнять необходимые задачи. Еще один член комитета, Виктор Соболев, также говорил о том, что дополнительного призыва резервистов в армию «пока не будет».
Напомним, что 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. 11 августа Минобороны РФ сообщало, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 1350 военнослужащих и более 170 единиц бронетехники. Попытки новых прорывов в глубь России удается предотвращать, бои за освобождение занятых украинскими войсками населенных пунктов продолжаются.