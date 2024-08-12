В Ростехе указали на один недостаток трофейной техники НАТО

Среди трофейной техники НАТО нет «ноу-хау», сообщил РИА Новости первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков. По его словам, западная техника оказалась дороже отечественной, хотя «зрелость» военных решений на том же уровне, как в России.

Каких-либо «ноу-хау» мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию, — сказал Артяков.

Топ-менеджер госкорпорации подчеркнул, что разработчики на Западе уделяют внимание критериям «цена — качество — эффективность». Тем не менее, их военная техника получается более дорогостоящей.

Выставка трофейной техники возобновила работу в Центральном парке "Патриот"

Ранее в Омсктрансмаше заявили, что входящий в Ростех Омский завод транспортного машиностроения отправил в российскую армию танки Т-80БВМ с новой противодроновой защитой. Конструкция защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни танка от ударов БПЛА, кумулятивных гранат и управляемых ракет.

Версия Т-80БВМ стала самой современной моделью танка. Она поставляется с 2017 года. Газотурбинный двигатель обеспечивает высокие скоростные характеристики и маневренность. Сама боевая машина соответствует всем требованиям армии, а танкисты, по словам авторов статьи, хвалят «восьмидесятку» за надежность и боевую эффективность.