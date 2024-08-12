Мобилизация: последние новости на сегодня 12 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 августа 2024, в материале «Рамблера».

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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил, сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.

Также Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.

"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"

«Ростех» разработал новейшую систему противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е», сообщает РИА Новости.

Она имеет боевой модуль без автоматических пушек.

Также госкорпорация представит ракеты ближнего перехвата, предназначенные для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных.

"Ростех" представит обновленную систему РЭБ "Лесочек"

«Ростех» представит обновленную систему РЭБ «Лесочек» для установки на автобронетехнику и противодействия беспилотникам, сообщает РИА Новости.

Как заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, комплекс изначально создавался для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств.

Также «Ростех» разработал новейшую систему противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е».