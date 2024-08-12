Спецоперация на Украине 12 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 августа 2024 года.

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили САУ и пехоту ВСУ

Расчеты российских гаубиц Д-30 уничтожили замаскированную самоходную артустановку и пехоту противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Это произошло в лесном массиве. Боевые расчеты Д-30 ежедневно уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты Вооруженных сил Украины, а также укрепленные позиции противника.

Корректировку огня осуществляли при помощи расчетов беспилотников.

Минобороны заявило об ударах экипажей Ка-52 по пехоте ВСУ в курском приграничье

Экипажи российских вертолетов Ка-52 поразили скопления живой силы, бронированной и автомобильной техники в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС.

Удар наносился ракетами по разведанным целям. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Разведка подтвердила, что все указанные цели были успешно уничтожены.

"Алмаз-Антей" заявил о поражении более 40 тыс. воздушных целей ВСУ в ходе СВО

Более 40 тысяч воздушных целей Вооруженных сил Украины уничтожено за период проведения специальной военной операции средствами противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.

Как заявил генеральный директор Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков, это произошло благодаря слаженной работе Минобороны России и концерна.