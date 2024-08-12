В Киеве ждут «грандиозного» ответа России на атаки в Курской области

Россия готовит агрессивный ответ на вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил Times высокопоставленный источник в украинском минобороны.

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Как пишет Times, «официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России». Ожидаются удары «по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания». По мнению источника, ракет «могут быть сотни, с использованием сложного вооружения». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», – приводит его слова RT.

По мнению источника, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». Другой украинский чиновник в разговоре с Agence France-Presse сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине, передает РБК.

Напомним, даже спустя неделю после начала атаки ВСУ на Курскую область, на Западе продолжаются споры о том, какие цели преследует Киев, почему было выбрано это направление и кто помогал Украине готовить операцию.