В ВСУ появилось подразделение для охоты на российские огнеметные системы

Украинские войска сформировали отдельное подразделение для охоты за российскими тяжелыми огнеметными системами второго поколения (ТОС-2) "Тосочка". Об этом рассказал командир тяжелого огнеметного взвода группировки войск "Восток" из Забайкалья с позывным "Саратов".

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"Саратов" рассказал, что работают бойцы в основном по лесополосе, помогая продвинуться пехоте. Система выжигает все, от личного состава противника ничего не остается. Один пакет - 18 направляющих, поражает территорию в 60 тысяч квадратных метров.

"За нами идет охота", - отметил командир, добавив, что ВСУ даже создали для этого специальное подразделение.

Причиной является повышенная опасность, которую представляет ТОС-2 для украинских войск на больших расстояниях, передает ТАСС.

Новейшая ТОС-2 "Тосочка" - это глубоко модернизированный ТОС-1 "Солнцепек". ТОС-2 получила колесную базу вместо гусеничной, что сделало машину быстрой и маневренной. Кроме того, в несколько раз увеличена дальность стрельбы.

Еще одна особенность - наведение по спутникам, что сократило пребывание расчета на огневой позиции. Теперь сложные системы наведения отсутствуют, а для того, чтобы отработать по цели, экипажу достаточно нажать одну кнопку.

"Саратов" добавил, что расчеты "Тосочки" работают как по личному составу в различных локациях, так и по укрепрайонам противника. ТОС-2 предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также для уничтожения легкобронированных машин.