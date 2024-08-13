Су-34 уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили живую силу, бронированную и специальную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - заявили в ведомстве.

Стало известно, как подбитый Су-34 сокрушил цель и вернулся на аэродром

В Минобороны РФ отметили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.