Минобороны: Саперы группировки "Север" ведут разминирование курского приграничья

Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Север" ВС РФ ведут очистку местности в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

© Российская Газета

"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно проводят разведку и уничтожение боеприпасов и суббоеприпасов, применяемых украинскими формированиями для обстрелов приграничных территорий", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, заявки на разминирование поступают ежедневно. Для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов задействовано несколько мобильных групп. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений проводят разведку и уничтожают боеприпасы и суббоеприпасы, применяемые ВСУ - в том числе, боевые части реактивных снарядов, неразорвавшиеся поражающие элементы, разгонные блоки и электронные части боеприпасов.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы военные отвозят на специализированный полигон или уничтожают на месте накладным зарядом.

Накануне сообщалось, что российские военные разгромили колонну ВСУ в Курской области взяли в качестве трофеев вооружение и технику НАТО.