США направят на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

© lenta.ru

Также глава ведомства распорядился ускорить переброску в регион ответственности Центрального командования ВС США

авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. В разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом Остин выразил приверженность США безопасности Израиля.

Остин заявил, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что США перебросили на Ближний Восток «огромное количество военных сил» и истребители F-22 в связи с возможным ударом Ирана по Израилю.