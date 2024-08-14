В российском регионе уничтожили большое количество беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) засекли и уничтожили большое количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава Воронежской области в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. При этом распространение огня не было допущено.

Кроме того, Гусев напомнил гражданам, что при обнаружении обломков БПЛА к ним ни в коем случае нельзя приближаться. Кроме того, не следует размещать в соцсетях их фото или видео. Глава региона призвал жителей области передавать информацию о таких обломках оперативным службам, позвонив по номеру 112.