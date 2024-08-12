Новые истребители Украины F-16 сравнили с «волшебным талисманом»

Истребители F-16, которые Украина получила от западных стран, будут противостоять «самой эффективной в мире» российской системе противоракетной обороны (ПРО) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Час Фриман в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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«Я полагаю, что передача этих самолетов окажется таким же «пустым жестом», как и отправка танков Abrams. Эти танки должны были переломить ситуацию на поле боя, однако этого не случилось. F-16 можно сравнить с «волшебным талисманом», которым западные страны размахивали долгое время» – заявил эксперт.

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Напомним, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он выразил благодарность США, Дании и Нидерландам за удовлетворение запроса Киева на предоставление военных самолетов.

Ранее, украинский военный пилот, который обучается на истребителях F-16, назвал новый американский самолет «веселым». Тем не менее, F-16 определенно более универсален и отличается высокой маневренностью.