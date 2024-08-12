Стало известно об удачном ударе по аэродрому в Николаевской области

Российская армия нанесла удачный удар по аэродрому в Николаевской области. Об этом стало известно от координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

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Военный объект был поражен вечером 11 августа.

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«По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для "подскока"», — поведал Лебедев.

Число погибших и пострадавших в результате удара пока не сообщается.