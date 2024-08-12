Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил запустить хештег «Остановите украинский ядерный терроризм» (#StopUkrainianNuclearTerrorism) на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил агентству РИА Новости.

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«Предлагаю запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, как понятный спонсорам [Владимира] Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции», — сказал он.

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Рогов подчеркнул, что жители стран Запада, прежде всего Великобритании и США, должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма Киева.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о готовности Владимира Зеленского ввергнуть мир в хаос после удара по ЗАЭС. Он также призвал остановить Североатлантический альянс и защитить мир.