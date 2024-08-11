Дрон-камикадзе, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской АЭС, был запущен из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Сегодня около 21:00 мск боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима [Владимира] Зеленского", - написал он.

Рогов подчеркнул, что оператор украинского дрона-камикадзе "прекрасно видел, куда бьет" и назвал обстрел ЗАЭС "целенаправленным и осознанным ударом".

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"Это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада", - отметил он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что охладительные системы ЗАЭС загорелись в результате удара ВСУ. По его словам, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет, при этом радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара остается в норме.