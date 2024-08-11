ВСУ с помощью дронов атаковали три населенных пункта Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. В результате мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Три хутора нашей области атакованы дронами ВСУ. Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал он.

Глава региона добавил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в хуторе Климовое Борисовского района из-за атаки дрона-камикадзе повреждена кровля частного домовладения. Еще два дрона атаковали хутор Балки Шебекинского городского округа. Повреждения получил частный дом и припаркованный рядом автомобиль.