Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыть второй фронт в Курской области и стянуть туда резервы является роковой ошибкой украинского командования. Об этом на своем авторском YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря», — сказал военный эксперт.

Меркурис подчеркнул, что вместо того, чтобы перебросить свои резервы под Покровск, где складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев «бессмысленно и опрометчиво» решил вести боевые действия на российской территории.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что в российских войсках на фоне вторжения ВСУ наблюдается рост числа добровольцев. Главной мотивацией россиян для заключения контракта является любовь к родине, а не деньги, подчеркнул российский журналист.