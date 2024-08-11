Кадыров заявил о захвате бойцами ВС России техники НАТО под Курском

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что солдатам российской армии удалось захватить технику НАТО в качестве трофеев от Вооруженных сил Украины в Курской области. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 11 августа, в своем Telegram-канале.

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— Итоги принятых оперативных мер достаточно впечатляют. Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО, — говорится в сообщении.

Кроме того, Кадыров отметил, что не сомневается в полнейшей боеспособности Вооруженных сил России и эффективности отечественных воинских подразделений.

Вооруженные силы Российской Федерации 7 августа остановили продвижение украинской армии в Курской области. Противник потерял сотни солдат и десятки единиц техники. Западные СМИ назвали действия Украины бессмысленными. При этом в США заявили, что якобы не знали о готовящейся террористической атаке ВСУ на РФ.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области, однако ФСБ не допустила прорыва. О последствиях действий украинской армии под Курском — в материале «Вечерней Москвы».

Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера из-за атаки со стороны ВСУ.