Российские войска ударили по военной части в Одессе

Склад с боекомплектом поражен в селе Нерубайское на окраине Одессы. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.

"Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находится военная часть. А рядом с ней - склады с БК (боекомплектом - прим. ТАСС). Вот это они весело детонируют, радуя одесситов", - написал Лебедев.

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Он уточнил ТАСС, что боекомплект хранился в бывших складах "Новой линии", которые находятся рядом с военной частью.