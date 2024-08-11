Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ с личным составом в Курской области.
Об этом он сообщил в своём Telegram.
«Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. Думаю всем уже понятна их дальнейшая судьба», — добавил он.
По его словам, анализируя уничтоженную колонну, можно сделать вывод, что ВСУ пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения для того, чтобы окончательно закрепиться на позиции.
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«Характер аммуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — подчеркнул глава Чечни.
Ранее сообщалось, что вертолёты Ми-28НМ Вооружённых сил России нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.