Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ с личным составом в Курской области.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«Уцелевшие были заблокированы недалеко от места боевого соприкосновения. Думаю всем уже понятна их дальнейшая судьба», — добавил он.

По его словам, анализируя уничтоженную колонну, можно сделать вывод, что ВСУ пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения для того, чтобы окончательно закрепиться на позиции.

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«Характер аммуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее сообщалось, что вертолёты Ми-28НМ Вооружённых сил России нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.