Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков высказался о судьбе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его комментарий передает РИА Новости.

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«Они все равно через определенное время, наши войска, будут выдавлены», — заявил Стариков.

Он сравнил текущие события в Курской области с ситуацией в селе Крынки Херсонской области, которое Киев тщетно пытался взять под контроль и понес большие потери.

«Долго такой плацдарм продержаться не может», — добавил полковник СБУ в отставке.

Ранее экс-помощник министра обороны США Чарльз Фриман заявил, что украинские войска, вторгшиеся на территорию Курской области, попали в российскую ловушку. Он счел, что ВСУ в этой ситуации придется нелегко.

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Ирландский журналист Чэй Боуз же назвал украинскую операцию в российском приграничье бессмысленной пиар-акцией. По его словам, во время этой атаки Киев жертвует западной техникой.