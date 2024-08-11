Сырский в двух словах высказался о действиях ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал в Telegram-канале, что операция ВСУ продолжается. Он не уточнил, подразумеваются ли под этим действия украинской армии в Курской области.

Продолжаем операцию, — написал главком.

Накануне, 10 августа, диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Беловского района в Курской области, но российские военные стабилизировали ситуацию. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что ни там, ни в Обоянском районе боевых действий нет. От Беловского района до самого города Курска около двух часов езды на машине.

Сегодня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку проникнуть на территорию РФ через Белгородскую область. По данным канала, инцидент произошел в Грайворонском районе недалеко от села Козинки. Минобороны России не комментировало эту информацию.

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Как пишет «РВ», противник действовал силами мобильных групп с привлечением бронетехники. Однако, говорится в публикации, российская армия остановила ВСУ в приграничном селе Безымено. Авторы «РВ» отметили, что ВС РФ не только дали бой, но и подбили технику украинской армии.