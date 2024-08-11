Российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

Российские военные в течение суток пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь (Курская область). Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что при отражении атак были уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три БТР «Stryker» производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

В результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ противник утратил 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Армейская авиация уничтожила в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, отметили в Минобороны.

Всего в период с 6 по 11 августа противник потерял на Курском направлении до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 БТР, девять БМП, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, резюмировали в ведомстве.