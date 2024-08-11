Политолог объяснил, почему Лукашенко направил танки на границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил танки к рубежам с Украиной, чтобы оправдаться за прежнее соглашение с Киевом о взаимном отводе войск с белорусско-украинской границы. Так считает политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, сообщает Ura.ru.

Политолог отметил, что Лукашенко сейчас пытается оправдать отвод дополнительных белорусских войск от украинской границы, поскольку этот его шаг позволил Киеву вторгнуться в Курскую область.

«Соглашение 14 июля с Киевом об отводе войск от белорусско-украинской границы в какой-то степени помогло Украине развернуть наступление в Курской области», — заявил Суздальцев.

Однако сейчас президент Белоруссии вновь отправил усиленную группировку войск на границу, подтверждая верность союзническим отношениям.

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Политолог отметил, что Киев не будет открывать новый фронт вблизи Белоруссии, поскольку не имеет для этого сил.