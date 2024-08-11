Вооруженные силы Украины (ВСУ) жертвуют западной техникой во время атаки в Курской области, пытаясь якобы защитить себя. Бессмысленной пиар-акцией украинскую операцию в российском приграничье назвал в социальной сети X ирландский журналист Чэй Боуз.

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«Пока Россия продвигается на востоке, они [Украина] жертвуют незаменимой бронетехникой ради своего стратегически бессмысленного пиар-"вторжения" в Россию», — говорится в публикации.

Журналист также опубликовал видеоролик уничтожения украинской бронетехники с помощью российских барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о потерях ВСУ в Курской области. По данным ведомства, за сутки украинская армия потеряла до 230 солдат и 38 единиц бронетехники.