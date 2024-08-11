В Курской области бойцы «Ахмата» приступили к уничтожению техники ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» приступили к уничтожению техники Вооружённых сил Украины в Курской области. Для этого в регион были переброшены беспилотники.

Как отметил в беседе с РИА Новости боец подразделения с позывным Псих, у противника очень много бронетехники, которую необходимо уничтожить. С этой задачей, по его словам, помогают справляться FPV-дроны.

«Целей много, достаточно, чтобы поработать. Курская область будет освобождена», — заявил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о 14 единицах техники ВСУ, уничтоженных за сутки в курской Мартыновке.