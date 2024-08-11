Алаудинов: атака на Курск готовилась на уровне начальников штабов НАТО

Теракт в отношении РФ на курском направлении, подготовленный на уровне начальников штабов НАТО, не удался, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Об этом пишет ТАСС.

Подразделения ВСУ во вторник, 6 августа, перешли госграницу России в Курской области. Власти Украины объяснили свои действия тем, что Киеву на переговорах с Москвой необходимы более «сильные позиции».

В ходе боев 6-11 августа, по данным Минобороны РФ, значительная часть боевиков была уничтожена. Кроме того, противник утратил десятки единиц бронетехники.

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«Получается, что террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, и непосредственно под контролем Америки и Англии, так называемый блицкриг просроченного [Владимира] Зеленского, я могу констатировать, что уже не удался», — отметил Алаудинов.

Генерал пояснил, что противник остановлен на ряде участков и не в состоянии двигаться дальше. Он добавил, что российским военным «придется их [бойцов ВСУ] потихоньку уже останавливать и на других участках, уничтожать».

Ранее Алаудинов сообщил, что у ВС РФ достаточно сил и средств для того, чтобы остановить ВСУ на курском направлении.