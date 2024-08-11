Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области

Украинские формирования за все время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1350 военнослужащих и десятки единиц тяжелой бронетехники. Об этом сообщает Минобороны России.

В воскресенье военное ведомство опубликовало данные о потерях украинских формирований после вооруженной агрессии в Курской области.

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«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин», — сказано в заявлении Минобороны.

Кроме того, уничтожены 20 автомобилей, три самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 Patriot, пусковая установка РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. В течение суток в районах Толпино, Журавли, Общий Колодезь были пресечены попытки прорыва мобильных групп врага вглубь российской территории.