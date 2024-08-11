В России разработана ракета для борьбы с истребителями F-16

Российские конструкторы разработали ракету, способную противодействовать истребителям F-16 и другой западной военно-воздушной технике, заявил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

© Global Look Press/U.S. Air Force

По его словам, Россия подготовила сюрприз в виде усовершенствованной ракеты, способной с повышенной точностью поражать «энергично маневрирующие цели».

Замкомандира подчеркнул, что средства противодействия появляются в ответ на появление самолетов противника.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео охоты истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота за украинскими морскими дронами.

Эксперты отметили, что на кадрах заметны ракеты Р-37М. Они предположили, что самолеты не только уничтожали беспилотники, но и тестировали новое оружие перед появлением F-16 в небе Украины.

Британский аналитик Александр Меркурис заметил, в свою очередь, что у F-16, которые получит Украина, не очень много шансов составить конкуренцию российским истребителям, оснащенным новыми радарами и ракетами.