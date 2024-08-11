Стало известно о новых попытках ВСУ пробиться вглубь территории России

В течение минувших суток подразделения российской армии смогли пресечь попытки ВСУ проникнуть вглубь территории России около населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Украинские мобильные группы также встретили активное сопротивление в Беловском районе, продвижение противника не было допущено.

В районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории, — указали в ведомстве.

Стала известна роль НАТО во вторжении ВСУ в Курскую область

Уточняется, что в обороне на данном направлении были задействованы бойцы группировки «Север», беспилотники, авиация и артиллерия. По данным МО, противник лишился трех БТР Stryker, четырех бронетранспортеров, а также девяти автомобилей. Расчет комплекса «Искандер=М» осуществил точный удар по ЗРК «Бук-М1» в районе Любимовки.

Ранее в МО РФ сообщили об обнаружении двух малоразмерных воздушных шаров в небе над Курской областью. Силы ПВО уничтожили объекты. В ведомстве не уточнили, были ли шары с вооружением.