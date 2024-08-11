ВСУ пытались зайти в Курскую область на бронетехнике
ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — сообщили в Минобороны.
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Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.