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ВСУ пытались зайти в Курскую область на бронетехнике

ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

ВСУ пытались зайти в Курскую область на бронетехнике
© U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee
«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — сообщили в Минобороны.

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Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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