Руководители НАТО были заинтересованы во вторжении украинских формирований в Курскую область и отработали схему, запланированную альянсом на случай масштабной войны с Россией. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, ныне — старший корреспондент Asia Times, издания, базирующегося в Канаде.

«Стратегия и тактика, которые Украина демонстрирует в Курске, были разработаны совместно с НАТО», — пишет в своей статье Брайен.

По его мнению, это был «тестовый пример защиты Европы в случае нападения России». Брайен считает, что НАТО «в своей нынешней конфигурации» находится в плохом положении, когда дело касается защиты территории. Если бы боевые действия разразились в Польше, или Румынии, или на севере Прибалтики, «русские имели бы значительное преимущество в сухопутных силах».

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«Одним из способов противодействия этому была бы именно та операция, которую Украина тестирует прямо сейчас в Курской области. Можно легко представить аналогичный вектор в более широком европейском конфликте, возможно, направленном на выбивание Калининграда или сосредоточенном на Санкт-Петербурге или даже Москве», — пишет Брайен.

Он также отвечает на вопрос, почему Зеленский был готов пожертвовать таким количеством войск в операции, которая «рано или поздно будет свернута».

По его словам, способность Украины противостоять ВС РФ в Донбассе зашла в тупик, поскольку «русские проводят беспощадные атаки, медленно ослабляя оборону Украины, даже в застроенных городах с высотными бетонными зданиями, которые являются сильными позициями для украинских войск».

Ежедневно Украина теряет около 1000 военнослужащих (убитыми и ранеными), а моральный дух в некоторых бригадах упал до нуля, пишет аналитик. Эти потери сказываются на украинском обществе, где есть ощущение, что свежие, недавно набранные войска будут брошены в бой как «мясные» бригады и уничтожены. Большинство передовых украинских бригад не укомплектованы, а опытные бойцы потеряны.

Кроме того, руководство Украины находится под значительным давлением Запада, требующим переговоров с Россией. Это признал сам Зеленский.

Зеленский также знает, что если Дональд Трамп победит в ноябре, у него возникнут большие проблемы, пишет Брайен.

Стивен Брайен — старший корреспондент Asia Times. Он работал директором по персоналу ближневосточного подкомитета Комитета по международным отношениям Сената США и помощником замминистра обороны США.