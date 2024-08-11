Киев перебросил под Купянск женский состав «элитного» батальона ударных БПЛА

Женский состав «элитного» батальона ударных беспилотников «Птахи Мадяра» прибыл под Купянск Харьковской области, рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет ТАСС.

Ганчев отметил, что на днях украинский беспилотник уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Он добавил, что по словам очевидцев, дрон не сразу нанес удар: после того как водитель выскочил из трактора, аппарат летал за ним вокруг машины и только через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.

Чиновник подчеркнул, что ударами по мирному населению Харьковщины ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории».

«Нам поступила информация, что на купянском направлении замечен женский состав украинского батальона ударных БПЛА «Птахи Мадяра», — пояснил Ганчев.

Ранее сообщалось, что 414-й отдельный «элитный» батальон ударных беспилотных авиационных систем (414 ОБУБАС) морской пехоты, известный как «Птахи Мадьяра», понес тяжелые потери под Херсоном и на днепровских островах.

После этого, по данным из открытых источников, командир подразделения «Мадяр» собрал новый состав. В июне 2024 года Генштаб ВСУ принял решение перебросить подразделение на Харьковское направление .

Новый состав также понес большие потери после того, как российские военные поразили пункты дислокации операторов. Вместе с «дроноводами» погибли инструктора и наемники из стран НАТО.