В Раде назвали истинную цель Зеленского в атаке на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Судя по всему, в офисе президента и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область. – «Газета.Ru»), и к чему она приведет – поэтому и молчат там», — написал депутат.

Теперь же, считает Дубинский, после атак Украины на Курскую область помощь Запада превращается в помощь «для захвата территории РФ». По его словам, «ответ непредсказуем», Вашингтон медлит с реакцией.

«Цель Зеленского, цель его выживания — превратить войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО», — заявил он.

Зеленский публично прокомментировал атаку на Курскую область

Накануне экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy заявил, что стратегию и тактику для нападения ВСУ на Курскую область Киев разрабатывал совместно с НАТО.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее Украине посоветовали «не обманываться» из-за атаки ВСУ на Курскую область.